KULLAFOND ⟩ 5 põnevat müstikasaadet: eestlaste nõialembus, kodumaine kolkaprohvet ja tulnukad Pärnus

«Eesti nõiub» (2015)

Erisaade sukeldub kodumaisesse esoteerikamaailma. Nõiad, selgeltnägijad ja ennustajad kinnitavad kui ühest suust, et me seisame suurte muutuste lävel. Üha rohkem inimesi avastavad endas võime näha ja tunnetada teispoolsust. Kas kogu see teema on kergeusklike petmine või on toimumas tõesti midagi erakordset? Sõna saavad paljud tuntud ja tundmatud müstikud – teiste seas näiteks pime naine, kelle jaoks olevat surnutega suhtlemine sama kerge kui sõbrale helistamine.

«Häädemeeste UFO» (2010)

Eesti esimese müstilise teledokumentaali peategelaseks on Häädemeestel elav Tartu Ülikooli õppejõud dr. Ivo Kolts. Lisaks tööle ülikoolis ravib ta liigesehaigustega patsiente ja raskeid ratastoolihaigeid. 2010. aasta kevadel nägi dr. Kolts veidrat und. Järgmisel õhtul märkas mees Häädemeeste lahel kummalisi tulesid. Algas pool aastat kestnud fotosessioon, mille tulemusena on tohter veendunud, et tal õnnestus jäädvustada ebamaist päritolu nähtused. Kõhedust tekitavaid fotosid ja videosid kogub ka kolm aastat tagasi esimest korda Pärnusse spaapuhkusele saabunud norralanna Anita. Küpses eas naisterahva sõnul on inglid teda korduvalt oma müstilisel emalaeval viinud tundmatusse kohta, kus ta on kohtunud oma varalahkunud emaga. Anita kolib lähitulevikus Häädemeestele, sest siinse kiriku kõrval tundis ta selle koha ära. Filmi autor on Urmas E. Liiv.