Venemaal valmistutakse halvimaks suveks, metsapõlengud koos koroonaviirusega võivad tekitada katastroofi

Keskkonnaministri Dmitri Kobõlkini sõnul lubavad nii kohalike kui teiste riikide meteoroloogide ennustused selleks suveks Venemaale rekordilisi temperatuure, teatab is.fi.

Kobõlkin pöördus 27. aprillil video vahendusel Putini poole ja tõi näiteks Krasnojarski piirkonna, kus juba aprillis on põlengute tõttu temperatuur kerkinud 35 soojakraadini.

Krasnojarski krai kuberner Aleksandr Us kinnitas, et 27. aprillil mõõdeti seal kuni 35 kraadi sooja ning paljudes paikades oli sooja 30 kraadi.

Ta lisas, et metsapõlengud on õhutemperatuuri tõstnud ja nende kusututamine on raske.

«Praegu on väga kuiv, ei ole vihma ega ka värsket rohtu ja taimi. Kulu on süttinud ja põleng on haaranud suure ala, kaasa arvatud metsa,» teatas kuberner Putinile.

Venemaa meteoroloogaiameti teatel oli Krasnojarski eelmine aprillikuine temperatuurirekord 31,4 kraadi ja see mõõdeti 27. aprillil 1972.

Krasnojarski krai on Venemaal üks suuremaid haldusüksusi, mille pindala on 2 339 700 ruutkilomeetrit ning seal on metsa- ja maastikupõlengute kustutamine keeruline.

Kui meteoroloogide ennustus Venemaa väga kuuma ja kuiva suve kohta paika peab, siis on Venemaal ja president Putinil lisaks koroonaviirusele veel üks probleem lahendada.

Putini teatel on prioriteediks koroonaviiruse levimisele piiri panemine, kuid tähelepanu vajavad ka teised probleemid, mis samuti inimeste elu ja tervist ohustavad.

Venemaa keskonnaministeeriumi sõnul tuleks valmistuda väga kuumaks suveks, mil maastiku- ja metsapõlenguid on keskmisest rohkem ning riik peaks kustutustöödeks lisaraha andma.

Putini sõnul tuleks teha varasematele kuumadele suvedele toetudes analüüs, et kui palju metsa ja millises piirkonnas võib ohus olla.

Venemaa meteoroloogide sõnul oli 2010. aasta suvi väga kuum, kuid selle aasta suvi võib olla veelgi kuumem.

Digitaaltermomeeter näitamas 40 soojakraadi. Pilt on illustreeriv FOTO: shutterstock.com

2010. aasta suvel mõõdeti Venemaa pealinnas Moskvas 40 kraadi sooja. Ka siis olid Venemaa mitmes paigas maastiku- ja metsapõlengud ning osades linnades oli põlengusuitsu tõttu ohtlik ilma kaitsemaskita hingata, kaasa arvatud Krasnojarskis.

Sama probleem oli Krasnojarski krais ja selle pealinnas Krasnojarskis ka 2019. aastal.

Metsapõlengu suits 2019. aasta juulis Venemaal Krasnojarskis FOTO: Andrei Samsonov/Andrei Samsonov/TASS/Scanpix

Kui Venemaal kehtivad koroonaviirusest tingitud liikumispiiranguid suveni, siis võib tuletõrjujatel olla põlenguid keeruline kustutada. Arstide arvates raskendab kuumus ja põlengute tõttu õhukvaliteedi halvenemine viirushaigusest Covid-19 paranemist ning viirushaigusse suremine võib suureneda.

Venemaa meteoroloogiameti Gidometrsenteri juht Roman Vilfand teatas, et mitmete riikide meteoroloogid ennustavad, et selle aasta suvi on põhjapoolkeral väga kuum ja kindlasti mõõdetakse rekordilisi temperatuure.

Ta lisas, et juba praegu on Venemaal keskmisest kõrgemaid temperatuure ja suvel temperatuur kerkib, kuid veel ei saa öelda, kas 2020. aasta suvi on rekordiliselt kuum.

Meteoroloogiafirma Fobos meteoroloogi Mihhail Leusi arvates tuleb Venemaal keskmiselt soe suvi.

Leusi sõnul pani koroonaviirus Venemaa tööstuse ja tehased seisma ning lende on minimaalselt. Sellises olukorras on temperatuurid suve kohta tavalised, mitte väga kõrged.

«Juba märtsis oli näha, et õhusaastatus on inimtegevuse seiskumise tõttu vähenenud. Kuna tavapärane elu veel niipea ei taastu, siis on õhk kaua aega puhas ja liigset kuumust suvel ei tule. Kindlasti ei ole selle aasta suvi Venemaal nii kuum kui oli 2010. aasta suvi,» teatas meteoroloog.