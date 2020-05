Hollywood ei ole meelakkumine, kuid Soome juurtega Olli Haaskivi (33) on juba varasest east näitlemisest unistanud. Kuigi Haaskivi kirg näitlemise vastu näib olevat üüratu, on ta siiski aeg-ajalt mõelnud sellest loobumisele ja peab Hollywoodi glamuuri ebamugavaks.

Mitmes Ameerika tuntud teleseriaalis mänginud Olli Haaskivi on põgusalt jaganud ekraani ka Osarile nomineeritud näitleja Edward Nortoniga. Kuigi Haaskivi on endale karjääri loonud Ameerikas, on tal ka mõned seosed Soomega. Nimelt on sealt pärit tema vanemad ning endale teadmata sattus Haaskivi ka kaheks aastaks Soome enim tagaotsitavate nimekirja.