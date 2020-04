Mitmest inimesest algab suurüritus? Vastust ei tea ka ministrid

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps ütles täna keskpäeval asutusteülesel pressikonverentsil, et suurürituste küsimust arutati eile mitu tundi ja väga põhjalikult. «Kui massiüritus Saksamaal on 100 000 inimest, siis Eestis me tõenäoliselt sellisest suurusjärgust ei räägi,» selgitas Reps, et arusaam suurüritustest erineb riigiti.

Repsi sõnul tasub korraldajatel arvestada, et tänavu «rokifestivalilaadseid» üritusi teha ei saa... tõenäoliselt. Riskantsetena tõi ta välja festivalid, mis kestavad mitu päeva ning külastajad ööbivad lähestikku telkides.

Telklaager Pühajärve jaanitulel 2019. Tänavu jääb jaanipidu ära. FOTO: Martin Dremljuga

Mitmest inimesest aga täpselt suurüritus algab, selle soovib Reps jätta korraldaja otsustada. «Me ei läinud seda teed mööda, et ütleksime välja, mitu tuhat inimest see suurüritus on,» ütles ta. Ministri sõnul on tähtsam mitme teguri koosmõju: mis on ürituse sihtrühm, kas see on mõeldud pigem noorematele või vanematele, millised riskid on. Nendele küsimustele vastamine eeldab korraldaja ja terviseameti koostööd.

Kultuuriminister Tõnis Lukas kinnitas täna ERR-ile antud intervjuus, et täpset piirarvu pole praegu teada. «Mõnes riigis on fikseeritud, et 1000 ja rohkem arvulise publikuga üritusi ei saa korraldada, aga alla selle saab. Minu eesmärk on kindlasti kultuuriministrina, et juulis-augustis oleks võimalik vabaõhuetendusi ja väiksemaid kontserte korraldada,» sõnas ta. Lukase sõnul saavad üritused toimuda, kui korraldajad on võimelised publikut hajutama.

Intsikurmu festivali (pildil) külastas 2019. aastal hinnanguliselt 10 000 inimest. Hard Rock Laagri külastajate arv jääb paari tuhande inimese kanti. FOTO: Joosep Pank

Lukase sõnul on Soomes augustini festivalid keelatud ning avalike ürituste piir on 500 inimest, Eestis sellist piiri aga paika pandud pole. «Nii et ma praegu ei tahaks ka, et see 1000 väga inimestele meelde jääks,» täpsustas kultuuriminister. Samas lisas ta, et mitmekümne tuhandese kuulajaskonnaga ja rahvusvahelise auditooriumiga kontserdid tuleb «ilmselt ära jätta».