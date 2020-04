Taani hakkas ligi kaks nädalat tagasi riiki avama, koroonaviirusse nakatumine ei ole kasvanud

15. aprillist, mil tavapärase elu taastamine algas, ei ole koroonaviirusse nakatumised hüppeliselt kasvanud, teatab iltalehti.fi.

Lisaks koolidele avati Taanis ka lasteaiad ja lastehoiud. Järkjärgult on avatud kauplused, juuksuri-, massaaži- ja tätoveerimissalongid, spaad ja ujulad ning veel paljud teised paigad.

Koroonaviiruse peiteaeg on kaks nädalat. Kui koolide ja teiste kohtade avamisega oleks kaasnenud nakatunute arvu kasv, siis peaks see ka nakatumisstatistikas kajastuma.

Nakatumine on riigi järkjärgulisest avamisest hoolimata vähenema hakanud.

Taani võimude teatel oli 6. - 12. aprillini uusi nakatunuid päevas keskmiselt 258, järgmisel nädalal oli 173 ning 20. - 26. aprillini oli keskmiselt 170 uut nakatumist päevas.

Võimud lisasid, et need nakatumiste arvud võivad tunduda suured, kuid tegelikult on langustendents silmnähtav.

Kõige enam oli Taanis uusi nakkuse saanuid 7. aprillil ja siis sai diagnoosi 390 inimest.

27. aprillil sai koroonaviiruse diagnoosi märgatavalt vähem, vaid 123 inimest.

Kuue miljoni elanikuga Taanis on koroonaviiruse diagnoosi saanud 8800 inimest, viirushaigus on võtnud elu 434 inimeselt ja paranenud on 6100 inimest.

Taani oli Euroopas esimene riik, mis avas taas koolid. Õpilased olid koduõppel umbes ühe kuu.

Lisaks Taanile avati koolid ka Norras. Islandil ja Rootsis ei ole koroonapandeemiast hoolimata koolid kinni olnud.

Taani koolides peavad õpilased hoidma distantsi, lauad on pandud kahemeetriste vahedega ning vahetundidel tohivad õpilased kahekaupa koos olla.

Õpilased Taani Randersi Korshoejskoleni koolis. Taanis on kuni 11-aastased õpilased taas koolis FOTO: BO AMSTRUP/AFP/Scanpix

Lisaks tuleb lastel käsi sageli pesta ja desinfitseerida.

Õpilane pesemas käsi Taani Randersi Korshoejskolen koolis FOTO: BO AMSTRUP/AFP/Scanpix

Keskastme ja keskkooli õpilased alustavad tavapärast õppetööd 10. mail.

Taanis kehtib paar kuud üle kümne inimese kogunemiskeeld ning seega ei saa korraldada suursündmusi.

Osa taanlasi arvab, et koolide avamine teeb nende lastest koroonaviiruse katsejänesed ning kümned tuhanded inimesed on liitunud Facebooki rühmaga «Minu laps ei ole hamster».

Taani peaminister Mette Frederiksen tunnistas, et ühiskonna taasavamine on nagu köielkõnd ja ei ole teada, millal tagasilöök tulla võib.

Lisaks Taanile on Euroopas veel riike, kus karme koroonapiiranguid on hakatud tühistama.

Austria võimud andsid pärast lihavõtteid loa avada ehitus- ja aiakauplused ning teised spetsiaalpoed.

Ka väga suure nakatunute ja surnute arvuga Itaalia on hakanud järkjärgult koroonapiiranguid tühistama. Raamatupoed, lasteriiete poed ja veel mitmed paigad avati pärast lihavõtteid.

Itaalias on hakanud nakatumised ja surmad aeglaselt vähenema.

Itaalias on koroonaviiruse diagnoosi saanud ligi 200 000 inimest, viirushaigusse on surnud ligi 27 000 inimest ja paranenud on üle 66 000 inimese.

Piiranguid leevendab samuti Hispaania, kus üle ühe kuu lubati lapsed õue.

Meditsiiniekspertide sõnul ootasid kõik, et kui piiranguid on vähem, siis nakatumine kasvab, kuid nii ei ole olnud.

Mai alguses ja keskpaigas lõpetavad veel mitmed Euroopa riigid eriolukorra ja tavapärane elu hakkab taastuma.