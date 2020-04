Koroonakriisi tõttu tööta jäänud pornostaar hakkas hooldustöötajaks: mõlemad ametid on eluliselt olulised

Aastate eest eesliinil Talibani vastu võidelnud Afganistani veteran hakkas pornot tegema seitse aastat tagasi. Nende aastatega on ta osalenud enam kui 500 pornofilmis.

Viimasel kuul on Hardy sissetulek langenud aga umbes 345 euroni. Nüüd, kui pornostaaride töövõimalused on kadunud, otsustas ta hooldaja abiliseks hakata, vahendas Daily Star.

Hardy on 36-aastane ja pärit Inglismaalt Derbyst ning läheb nüüd seal kandis ka tööle. Eelmisel nädalal tegi ta läbi neljapäevase veebikursuse ning ootab nüüd vajalikku sertifikaati, et tööle hakata.

Hardy ütles, et on koroonapuhangu ajal teinud veidi veebikaamera pornot, aga see leiba lauale ei too. «Mul on vaja üüri maksta ja elada, nii et olen otsinud muid asju, mida teha. Mõtlesin kullerauto juhiks hakata, aga istuv töö ei paku mulle huvi,» rääkis ta. Hardy on enda sõnul hakkaja tüüp, kellele meeldib inimesi rõõmsaks teha.

«See kehtib nii porno kui hooldajatöö kohta: see on eluliselt oluline töö, mis vajab tegemist,» võrdles Hardy kaht ametit. «See ei pruugi olla glamuurne või hästi tasustatud, aga see pakub kahtlemata rahuldust,» lisas ta.

Hardy uus amet seisneb meditsiiniõdede ja teiste hooldustöötajate abistamises ning see töö on Covid-19 pandeemia ajal veelgi tähtsam. Tunnitasu on 10 naela ehk 11,5 eurot.

Pornostaarina tuntud mees ei usu, et tema varasem karjäär teda takistab. «Miks peaks kedagi huvitama, et ma pornot olen teinud? See on töö nagu iga teinegi, võtsin seda tõsiselt ja tegin seda korralikult – nagu ka siis, kui olin sõjaväes,» rääkis Hardy.