Maaeluminister Aller selgitas, miks ta ise põllule ei lähe

Aller ütles täna õhtul «Ringvaates», et pole tugevast vastukajast hoolimata seisukohta muutnud. «Täiskasvanud gümnaasiumi abituriendid võiksid olla abis põllumajanduses,» kordas ta hommikul välja öeldud mõtet.

Kuigi Alleri väljaütlemist on päeva jooksul palju kritiseeritud, on maaeluminister saanud ka palju toetavaid kirju ja telefonikõnesid. «Ideeliselt ma ei leia, et see oleks halb. Me räägime gümnaasiumi abiturientidest, kes on täisealised, muidugi kokkuleppel õppeasutuse ja lastevanematega ning abituriendi nõusolekul,» selgitas Aller, et kõiki õpilasi põllule ei saadetaks.

Tema sõnul pole mõtet otsida põhjusi, miks õpilaste põllule saatmine on halb idee, pigem tuleks leida variant, kuidas see teoks teha. «Alati saab kõiki ideid ümber lükata,» ütles ta.

Aller tunnistas, et oli arvestanud, et tema mõtet naeruvääristatakse. «Usun, et läheb paar päeva mööda ja leiame lahenduse, kuidas võiks selle ideega edasi minna,» arvas ta siiski.

Alleri sõnul oleks käeline tegevus noortele gümnasistidele kasulik ning laiendaks silmaringi. «Hirmu ei ole mõtet külvata, me ei ela mitte keegi nõukogude ajas. Me elame reaalsuses, nõukogudeaegsete mõtetega ei ole ma kunagi lagedale tulnud,» vihjas ta koalitsioonipartneri Helir-Valdor Seederi väljaütlemisele, et inimeste sunniviisiliselt põllule saatmise aeg on möödas.

Alleri sõnul on juttu hooajalisest tööst, näiteks kapsa korjamisest, mille jaoks on vaja kuni 400 inimest. «Meil lõpetab igal aastal abituuriumi 10 000 õpilast. Kui on piirkonnas vajadus minna appi korjama, siis arvan, et koostöös õppeasutuse, kohaliku omavalitsuse ja tootjaga saame selle lahenduse,» ütles maaeluminister. Siiski toonitas ta, et kedagi tööle sundima ei hakata.

Alleri arvates ei toimu kooliaasta alguses nagunii pingsat õppetööd, vaid õpetajate ja teiste õpilastega tutvumine, mistõttu poleks võimatu samal ajal ka põllutööd teha. Saatejuht Marko Reikop sellega ei nõustunud, vaid arvas, et pärast kevadist eriolukorda on septembrikuu kooliõpilastele eriti töine.