CHICAGO LÄBUD ⟩ Ameeriklased eirasid koroonapiiranguid: 1000 külalisega majapidu ja kodune stripisõu

Hetkel on veel ebaselge, kas noormehe ema teadis, mida laps teeb, kuid ametnikud väidavad, et ta on varem vähemalt ühe teise sarnase külalisterohke peo veel korraldanud.

Chicago linnapea Lori Lightfoot luges kõigile peokülalistele peale karmid sõnad ning lubas, et lõpuks võetakse kõik osavõtjad vastutusele. «See, mis seal juhtus, oli lihtsalt rumal ja hoolimatu. Selle eest peab olema isiklik vastutus. Nad pole lapsed, [...] nad on töötavad täiskasvanud ja me eeldame, et täiskasvanud käituvad vastutustundlikult – eriti pandeemia ajal.»