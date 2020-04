Pidu peo järel: karjääri lõpetanud Vene tenniseiludus kõlistas kokteiliklaase koroonareegleid rikkudes

Californias on koroonaviiruse leviku takistamiseks kehtestatud väga ranged piirangud. Nagu Eestiski, on seal sätestastud kahe meetri reegel. Los Angelese rannamaja terrassil ei hoolinud sellest piirangust muidugi keegi.

Tundub, et Šarapova naudib täiel rinnal sportlaskarjääri järgset vabadust ja võtab elu lõbusalt, sest koroonaviirusest näib tal olevat üsna ükskõik. Vaatamata sellele, et oma sõnul kuulub ta riskirühma.

Nimelt 2016. aasta alguses rääkis Šarapova, et jäi vahele dopingu tarvitamisega. Venelanna selgitas, et tegemist oli ravimiga, mida ta on arstide ettekirjutusel südamehaiguse raviks tarbinud juba kümme aastat. Koroonaviirus on aga on just eriti ohtlik südamehaigetele.