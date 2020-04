CIA eksanalüütikud tõid kolm põhjust, miks Kim Jong-uniga on midagi juhtunud

USA meedia kirjutas, et kuna teda ei olnud 15. aprillil ta vanaisa, Põhja-Korea asutaja Kim Il-sungi 108. sünniaastapäeva tähistamisel, siis hakati läänes arutama, et kus ta olla võib.

Põhja-Koreas tähistatakse iga aasta 15.aprillil riigi asutaja Kim Il-sungi sünniaastapäeva. Pildil inimesed kummardamas Pyongyangis asuva mausoleumi ja kujude ees. Kim Il-sungi ja ta poja Kim Jong-ili balsameeritud surnukehad on mausoleumis, ees on nende kujud. FOTO: Cha Song Ho/AP/Scanpix

Nii Lõuna-Korea, USA kui ka Jaapani väljaanded teatasid, et talle tehti 12. aprillil südameoperatsioon, mis ebaõnnestus ja ta seisund on kriitiline. Jaapani nädalaleht Shukan Gendai väitis, et Kim on pärast lihtsat, kuid ebaõnnestunud operatsiooni vegetatiivses seisundis.

Lõuna-Korea presidendi Moon Jae-ini välispoliitika nõunik Moon Chung-in aga teatas, et nende andmetel on Kimiga kõik korras, ta on hea tervise juures ja elus.

Satelliidiandmetel on Kimi soomusrong juba mõnda aega Põhja-Korea idaosa sadama-ja kuurortlinnas Wonsanis ning see lubab oletada, et ta on seal puhkusel. Ameerika Ühendriikide Luure Keskagentuuri (CIA) endine analüütik Jung Pak avaldas 28. aprillil raamatu «Becoming Kim Jong-un» (Kim Jong-uniks saamine) ja ta rõhutab selles, kui raske on saada infot Põhja-Koreas toimuva kohta.

CIA analüütikud peavad Põhja-Koread parajaks pähkliks, sest Kim Jong-uni liikumise ja plaanide kohta teab vaid käputäis nõunikke ja pereliikmeid.

Põhja-Korea liider Kim Jong-un külastas aprilli alguses sõjaväeosi. FOTO: STR/AFP/Scanpix

Jung Pak ja ta endine CIA kolleeg Sue Terry osalesid webinaril, kus rääkisid Kimist ja sellest, mis temaga toimub. Paki sõnul on Põhja-Koreas midagi toimumas, kuid läänes ei ole teada, mis see on. Seda teavad vaid Kimi lähikondlased.

Pak ja Terry tõid välja kolm asjaolu, miks Põhja-Koreas on midagi korrast ära ja miks Kimi ei ole avalikkuses näha.

1. Kim ei osalenud vanaisa sünniaastapäeval

Kimi ei olnud 15. aprillil näha Põhja-Korea kõige tähtsamal pühal, mis on ta vanaisa Kim Il-sungi sünniaastapäev, mida seal nimetatakse Päikese päevaks.

Paki sõnul on see püha põhjakorealaste jaoks nagu jõulud koos iseseisvuspäevaga. Eksanalüütik lisas, et alates 2011. aasta lõpust Põhja-Koread juhtinud Kim ei ole oma võimuloleku ajal kunagi varem seda tähtsat püha vahele jätnud.

Kimile on 15. aprill tähtis sellegi tõttu, et ta pidas oma esimese kõne riigijuhina 15. aprillil 2012, mis oli viis kuud pärast ta isa Kim Jong-ili surma.

25. aprillil tähistati Põhja-Koreas kaitseväe aastapäeva ja ka sellel sündmusel ei olnud Kimi näha.

«Kim ei ole kunagi varem kahte tähtsat sündmust järjest vahele jätnud. See on tema puhul väga ebatavaline,» sõnas CIA eksanalüütik, Põhja-Korea ekspert Terry. Ta lisas, et Kim on olnud oma vanaisa sünniaastapäeva tähistamisel alates teismeliseeast ja see on tema jaoks tähtis.

2.Põhja-Korea võimud vaikivad

CIA eksanalüütik Terry jätkas, et Põhja-Koreas jälgitakse terava pilguga, kuidas mujal maailmas Kimi kadumisele reageeritakse. Samuti jälgitakse, mida lääne meedia sellest kirjutab.