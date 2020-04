KOROONA OHUD ⟩ ÜRO Eesti saadiku sõnul on internetis aega veetvad noored ekstremistidele kerge saak

«Noored on tohutu uute ideede, lahenduste ja innovatsiooni allikas. Praeguse pandeemia ajal võivad nad siiski olla suurimad ohvrid,» ütles Eesti ÜRO suursaadik Sven Jürgenson .

Jürgenson viitas hinnangule, et Covid-19 ja ÜRO haridus-, teadus- ja kultuuriorganisatsiooni analüüsi tulemusel võivad 42–66 miljonit last sattuda äärmisesse vaesusesse.

ÜRO peasekretär Antonio Guterrese sõnul on eriti kurb ka see, et igal aastal saab 12 miljonit lapseeas tüdrukut emaks.