Eesti Muusika LIVE! ⟩ Sel nädalal astuvad lavale plaadifirma Universal Music Baltic noored talendid

1. mai kell 20.30 Elina Born

«Tegemist on bändi esimese kontserdiga eriolukorra ajal, oleme terve see aeg igatsenud lavale ja tore on jälle koos musitseerida,» lausub Elina. «Esitusele tulevad paljudele tuttavad vanemad kui ka uuemad lood. Loodame, et veedate oma õhtupooliku meiega.»



2. mai kell 20.30 Maian

«Teen 4-5 oma lugu. Näiteks «Sinise Leegiga» ja «Scissors», aga võib-olla tuleb esitusele ka 2017. aasta Eesti Laulu lugu «Have You Now»! Samuti teen mõne oma hetke lemmikuima loo teistelt artistidelt, lisades sinna veidi oma vürtsi. Kaasa võtan kaks vahvat poissi Joonase ja Heikko,» lubab Maian. «Viimasel ajal läheb minul rahulikult nagu vist enamikul, kuid sellegipoolest jätkan oma elu musikaalselt ning musitseerin kodus klaveri taga palju. Hääl tuleb ka karantiini ajal soojas hoida. Tegelikult on see väike paus hea – paneb hindama tavaelu ja selle võlusid!»



2. mai kell 21. 000 Merilin Mälk







Merilin Mälk puges Eesti publiku südamesse 2018. aastal, kui osales saates «Eesti otsib superstaari». Väikese kasvu ja võimsa häälega Saaremaa neiu laulis ennast tihedas konkurentsis muljetavaldavale kolmandale kohale. Esimene singel «Foolish» ilmus koostöös Eesti noore produtsendi Rozelliga ning üheskoos esitati lugu ka MyHits awardsil Saku Suurhallis. 2019. aastal sõlmis Merilin lepingu plaadifirmaga Universal Music ning osales Eesti Laul 2020 konkursil palaga «Miljon sammu».

3. mai kell 20.30 villemdrillem

villemdrillem on üks olulisemaid tõusvaid hip-hopi artiste Eestis. villemdrillem alustas oma karjääri Soundcloudis, kogudes keskkonnas enam kui miljon striimi. Laiema avalikkuse teadvusesse jõudis ta 5MIINUST x villemdrillem talvise hitiga «Paaristõuked», mis on püsinud Eesti digiedetabelite #1 kohal juba 13 järjestikust nädalat. Viimane singel «sumsum» saavutas Eesti edetabelis #3 koha ning püsib siiani kenasti tabelis. villemdrillem on 19-aastane ning on lõpetamas parasjagu 12. klassi. Lisaks muusikale kruvib Villemil ka moemaailm ja streetwear. «Esitan oma klassikalist set'i, teen paar rahulikumat lugu ka, mida tavaliselt lives ei esita. Võib-olla kuulete ka järgmist singlit...» ütleb Villem salapäraselt.