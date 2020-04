Leedu pealinnast saab suur vabaõhukohvik

Koroonakarantiini reeglite kohaselt tohivad restoranid, kohvikud ja baarid tegutseda väljas, lauad tuleb panna piisava vahega ning teenindajad peavad kandma näomaske ja kilekindaid, teatab msn.com.

Leedu on hakanud karantiinireegleid leevendama ja tühistama, lisaks söögikohtadele on hakanud uksi avama ilu- ja massaažisalongid, eripoed, joogastuudiod, jõusaalid, ujulad, spaad ja teised paigad.

Leedu võimud rõhutasid, et hoolimata normaalse elu taastamisest tuleb inimestel üksteisest siiski distantsi hoida.

Kuigi söögikohtade vabaõhukohad tohivad lahti olla, tekitab see Vilniuse vanalinnas tegutsevatele restoranidele ja kohvikutele proleeme, kuna seal on vähe ruumi. Need söögikohad saavad vastavalt praegu kehtivatele reeglitele panna välja vaid mõned lauad.

Vilniuse linnapea Remigijus Šimašius selgitas, et vanalinna söögikohad saavad väljas laieneda.

«Restoranid ja kohvikud tohivad rajada oma vabaõhukohad paikadesse, kus nad tavaliselt ei ole. See annab neile võimaluse rohkem laudu välja panna ja nad saavad linnaruumi kasutada tasuta. Reegliks on, et laudade vahel peab olema kaks meetrit,» selgitas Vilniuse linnapea.

Linnapea lisas, et söögikohtade avamine tagab inimestele töökohad ja äratab Vilniuse taas ellu.

Vilniuses on 18 paika söögikohtadele avatud, kaasa arvatud katedraali väljak. Suvel lisandub praegu avatavatele veel väliseid söögikohti.

Vilniuse rohkem kui 160 restorani-, baari- ja kohvikuomaniku sõnul on linnavalitsuse samm teretulnud, sest nad saavad oma tööd ja teenindamist jätkata.

Leedu hotellide ja restoranide organisatsiooni esindaja Evalda Šiškauskienė sõnas, et selline otsus tuli õigel ajal.

«See on paljude restoranide jaoks päästerõngas. Väljas olevate kohtade avamine annab tööd ja toob elu linna tagasi ilma, et peaks koroonaviiruse tõttu seni kehtivaid reegleid rikkuma,» teatas Šiškauskienė.

Vilniuse võimud andsid linna medtöötajatele 400 000 euro väärtuses vautšereid, millega nad saavad minna restoranidesse sööma. Sellega tänatakse nende ennastsalgava töö eest koroonaviiruse tõrjumisel ja viirushaiguse Covid-19 patsientidega tegelemisel.

Leedus on koroonaviiruse diagnoosi saanud ligi 1500 inimest, viirushaigus on võtnud elu 44 inimeselt ja paranenud on 536 inimest.