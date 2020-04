Britt rentis 21 000 dollari eest Singapuris basseini, et saaks eriolukorra ajal ujumas käia

Alguses soovis mees rentida ühel Singapuri lõunaranniku lähedal asuval kalli elamupiirkonnaga saarel Sentosa Cove 'is terve suvemaja, kuid otsustas siiski, et 30 000 Singapuri dollarit, ehk umbes 21 000 USA dollarit ühes kuus üüri maksta on liiga palju. Nimelt tuleb mehel tasuda veel ka korteri eest, mida ta samas piirkonnas üürib.

Singapore Realtors Inc.-i kinnisvaramaakler Lester Chen , kelle poole rikas britt oma murega pöördus, rääkis, et küsis kõigepealt kliendilt, kas ta tahab koha rentida, kuna tema praeguses kodus on liiga vähe ruumi.

Suletud on ka kõik üldkasutatavad rajatised nagu spordi- ja jõusaalid. Lisaks on suletud kortermajades olevad basseinid ja lesilad.

Chen ütles, et kliendid soovivad küll järjest enam Sentosa Cove'is suvemaju rentida, sest seal on erabasseinide ja suletud aiad, kuid esimest korda tuleb tal teha tegemist tehinguga, kus soovitakse rentida vaid ühte osa pakutavast kinnistust.

«Rääkisin omanikuga ja me leppisime kokku, et rendime basseini ja aia välja kahel tingimusel. Esiteks on see vaid kolmekuuline lühiajaline rent. Ja kui keegi teine soovib suvemaja tervikuna rentida, siis võime lepingu lõpetada,» sõnas Chen.