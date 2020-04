Laulja kaotanud Linkin Park tegeleb üle pika aja uue muusika kirjutamisega

Viimaste aastate jooksul on ansambli kaasvokalist Mike Shinoda andnud välja debüütalbumi, Benningtoni endine bänd Grey Daze peaks plaadiga maha saama aga saabuval suvel, kirjutab NME.

Bassist Dave Farrell paljastas hiljutises intervjuus, et Linkin Park on nokitsemas uue materjali kallal, ent loomelaagrid pandi koroonakriisi tõttu pausile: «Hetkel peame me Zoomi vahendusel koosolekuid, et süüa koos lõunat ja öelda tere, kuid meil pole võimalik kokku saada ja kirjutada ega kõike muud teha. Seega töötame me veidi kodust, kogume ideid.»

«Olen mänginud palju trumme, et proovida midagi uut – olen seda teinud viimased poolteist aastat ja tekitanud meelega võimalikult palju müra, et luua endale majas oma isiklik ruum,» lisas ta. Kuu alguses seletas Farrell, et Linkin Park on alati uue muusika kallal töötanud: «Ilmselgelt on rahvusvaheline olukord meid pisikesele pausile pannud.»