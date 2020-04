VIDEO ⟩ Maailma esirikkur Jeff Bezos ehitab 10 000-aasta kella

Lääne-Texase kaljusse rajatav mehhaaniline kell peaks töötama ja näitama aega 10 aastatuhandet, teatab theverge.com.

Kell ei ole Bezose originaalidee, vaid selle käis esimesena 1986. aastal välja arvutiteadlane ja ettevõtja Danny Hillis. Ka tema idee järgi pidi see kell ehitatama mäe sisse.

Väga pikka aega töötava kella ehitamine on isegi tänapäeva võimalustega suur väljakutse, sest kaljusse tuleb lõhata ruume, kuhu panna kella mehhanismid ning kella kõik osad tuleb millimeetri täpsusega paika panna.

Bezose teatel on 10 000-aastane kell 150 meetrit pikk ja tal on olemas kõik mehhaanilisele kellale vajalikud osad.

«Ma ei tea, millal kell valmis saab. Millalgi tulevikus, kuid kindlat aega on raske öelda, sest ehitamine võtab ta paljude mehhanismide tõttu aega,» teatas Bezos 2018, mil kella ehitama hakati.

10 000-aasta kella idee taga olev Hillis ja Bezos on sõbrad ning nad arutasid aastatuhandete kella ehitamist juba 2005. aastal. Selle plaani kohaselt pidi kell ehitatama Bezosele kuuluvale maale Texase Sierra Diablo mägedes ja sinna see nüüd kerkib.

Bezos sõnas siis, et mäe sees olev kell näitab inimestele, et kauge tulevik mitte ainult ei saabu, vaid ka seda, et siis elavad nende järglased.

Kui see kell lõpuks valmib, on see Bezose sõnul külastajatele avatud.