Noore parameediku koroonapäevik paljastab ebatavalised sümptomid

24-aastane Kirstine jagas Facebookis oma päevikut, milles kirjeldab nädalaajast võitlust viirusega, mis on Suurbritannias elu võtnud enam kui 21 000 inimeselt.

Kuigi neiu töötab parameedikuna, ei taibanud ta esialgu, et tegemist on koroonaviirusega, kuna köha ja palavikku ei tekkinud.

1. PÄEV

See algas peavaludega. Mõlema silma kohale tekkis tõsine peavalu, mis läks aina halvemaks ja halvemaks. Kõige hullemad peavalud, mis mul on kunagi olnud.

2. PÄEV

Ärkasin peavaluga üles, aga mõtlesin, et see on stressist. Arvestades praegust olukorda tööl, ei mõelnud ma, et peavalu on midagi väga märkimisväärset.

Umbes keskpäeval hakkas selg korralikult valutama. Jällegi, parameedikuna töötades peab inimesi trepist alla tassima, nii et valutav selg pole minu jaoks ebatavaline.

Öösel läks seljavalu nii hulluks, et sain aru, et ilmselt see pole tavaline valu.

3. PÄEV

Ärkasin üles nii, et terve keha valutas, peamiselt ikka selg ja pea.

Teatasin tööandjale, et olen haige, kuid ma polnud endiselt kindel, kas teen õige otsuse, kuna mul polnud köha ega palavikku. Mõtlesin, et kas selja- ja peavalu on lihtsalt stressist, mida praegu kõik tunneme.

Päeva teises pooles läks kõik aina hullemaks. Ma ei tulnud voodist välja ja õhtuks tekkisid ka rinda valud. Ringi liikudes tundsin, et hingata on natuke raske.

Otsustasin magamistoas kõik pinnad ära desinfitseerida. Siis taipasin, et ma ei tunne üldse lõhna. Käisin ja nuusutasin majas kõiki asju, aga ei tundnud mitte midagi!

4. PÄEV

Valud hakkasid süvenema. Alles nüüd hakkas tekkima kerge kuiv köha. Hommikul paar tundi köhisin pidevalt, aga hiljem enam mitte: võib-olla üks köhahoog nelja tunni peale.

Taipasin ka, et ma ei tunne maitset. Tõenäoliselt ei tundnud ma maitset juba päev varem, aga siis ma ei märganud seda, kuna ei söönud midagi.

5. PÄEV

Valu on kadunud, aga tunnen ennast ikka väga väsinult. Lõhna ega maitset ei tunne ikka üldse. Saan süüa kaneeli, toorest küüslauku, jahvatatud kohvi, aga ei tunne üldse maitset ega lõhna! Jah, ma olen katsetanud peaaegu kõigega, mida leidnud olen.

6. PÄEV

Enesetunne on juba normaalne, aga maitset ega lõhna ikka ei tunne. See ajab mind närvi, kuna olen suur toiduarmastaja.

Olen tänulik, et pääsesin kergete sümptomitega, tunnen kaasa kõigile, kes tõsisemalt kannatavad.

Nii et palavikku mul ei tekkinudki, ainult kerge köha. Minu jaoks olid sümptomid pea- ja lihasevalud, kurnatus, maitse- ja lõhnakadu.

Ma tean, et valitsus soovitab koju jääda neil, kellel on püsiv köha või palavik, aga mul polnud kumbagi, nii et ärge võtke riski ning jääge koju ka siis, kui teil tekivad teised sümptomid.

Pöidlad pihku, et mu maitse- ja lõhnataju tuleb varsti tagasi, kuna mul on kolm lihavõttemuna ootamas.

Järgmisel nädalal lähen tagasi tööle, et abivajajaid aidata. Palun püsige teie minu ja teiste eesliini töötajate jaoks kodus.