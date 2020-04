VIDEO ⟩ Kes on Põhja-Korea salapärane esileedi Ri Sol-ju?

Siis sekkus vestlusse Kimi abikaasa Ri Sol-ju, kes sõnas, et ta on palunud oma mehel mitmel korral suitstamisest loobuda, kuid mees ei kuula teda. Ri sekkumine võttis pinge maha ja pidu läks edasi.

Põhja-Korea juht Kim Jong-un kohtus kahe Korea vahelises demilitariseeritud tsoonis Panmunjomis aprillis 2018 Lõuna-Korea presidendi Moon Jae-iniga. Taga on näha nende abikaasasid, paremal on Lõuna-Korea esileedi Kim Jung-sook ja vasakul Põhja-Korea esileedi Ri Sol-ju

Väidetavalt on Kimil ja Ril kolm last, kes kõik on alles väikesed. Lõuna-Korea andmetel on nende vanim laps poeg, kes sai hiljuti kümneaastaseks.