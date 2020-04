PAHAD TIINEKAD ⟩ Voodis vahele jäänud teismelised palkasid «probleemi» lahendamiseks palgamõrvari

Williamsburgis elav 19-aastane Dillian Mikel Weaver ja Trout Runis elav 16-aastane Angelina Grace Peluso hakkasid tüdruku kasuisa mõrva vandenõud sepitsema pärast seda, kui noored jäid mehele voodis vahele, vahendab Crime Online.

Mõlemale teismelisele esitati süüdistus esimese astme mõrva vandenõu sepitsemises ja mõrva plaanimises. Kusjuures 16-aastast Pelusot koheldakse selle juhtumi puhul kui täiskasvanut. Ülekuulamisel tunnistasid Weaver ja Peluso vandenõu sepitsemist.

Hale vahelejäämine

Noored hakkasid Peluso kasuisa, 44-aastase Howard Blackburni, mõrva plaanima pärast seda, kui mees leidis noored eelmisel nädala neljapäeval varahommikul koos voodist. Pärast Weaveri lahkumist lõi ja karjus Peluso tüdruku peale.

Oma poiss-sõbrale rääkis Peluso aga Snapchatis loo sellest, kuidas Blackburn hoopis teda seksuaalselt ründas.

Politsei ülekuulamisel tunnistas tüdruk, et valetas Weawerile seksuaalse rünnaku kohta.

Weawer, kes aga tüdrukut uskus, rääkis sellest omakorda Snapchatis ühele sõbrale ja ütles, et soovib, et mees oleks surnud.

Naine, kellega Weawer rääkis, ütles 19-aastasele noormehele, et ta teab kedagi, kes seda teha oskab, ja edastas noortele kontaktid. Naisele ei ole asjaga seoses süüdistust esitatud.

Weaver võttis selle inimesega ühendust, kes läks omakorda politseisse, kui sai aru, et noormehel on oma tüdruksõbra kasuisa tapmisega tõsi taga.

Informaator edastas politseile ka nende omavahelise vestluse ekraanipilte.

«Ta lahkub töölt kell 5.30, nii et me peaksime seal olema enne teda ja võtma ta kohe pärast veoautost väljumist kinni, enne kui ta sisse läheb. Peame oma näod katma ... neil on seal kaamerad,» kirjutas Weawer ühes sõnumis.

«Mul on lihtsalt vaja, et ta kaoks, ilma ühtegi küsimust küsimata, yk? Ta on minu tüdrukut ja tema pere vähemalt kümme aastat kuritarvitanud. Ja ma ei saa seda üksi (näiteks) teha, sest ta (tüdruk) ei taha mind kaotada. Ja ma tunnen, et saaksite aidata,» kirjutas Weawer teises sõnumis.

Materjalide hulgas oli veel väljavõtteid sõnumitest, kus Weawer oli saatnud sõnumeid ka Pelusole.

«Kallis, mul on vaja, et sa ütled, et see on OK, kui temaga nii juhtub. Et sulle sobib see, kui ta sureb. Ma vajan sinult selle kohta kinnitavat sõnumit nii kiiresti kui võimalik,» kirjutas Weawer tüdrukule.

«Jah, kallis. Mul on tema vastu null kiindumust. Me oleme sellest rääkinud. Ma lihtsalt ei taha sind kaotada. See on ka minu mure,» vastas Peluso noormehele.

Informaator jätkas Weaveriga jutuajamist reedel pärast seda, kui oli politseiga ühenduses olnud.

Ta rääkis Weaverile, et tal on omakorda sõber, kes oskab kasutada relva, kuid sõber soovib temaga isiklikult kohtuda.

Tegelikkuses oli aga informaatori sõber politseinik.

Kohtumisele tulnud Weawer ütles informaatori ja tolle «sõbraga» ühisesse autosse istudes, et soovib, et tema pruudi kasuisa «pildilt kaoks» ja et mõlemad noored soovisid mehe surma.

Vahistamise järgselt rääkis Peluso uurijatele, et ideega tema kasuisa tappa, tuli lagedale Weawer, ja et tema lihtsalt nõustus sellega. Hiljem väitis aga tüdruk, et ei pidanud silmas seda, et mees sureb, vaid tahtis, et talle lihtsalt haiget tehtaks.