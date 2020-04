Ekskaasasid peksnud «Selgeltnägijate tuleproovi» saatejuht: lõin kogemata tal nina puruks!

21. märtsil lahutas skandaalne näitleja Marat Bašarov abielu Elizaveta Bašarovaga. 2018. aastal kirjutas vene meedia, et alkoholijoobes staar oli löönud oma naist Elizaveta Bašarova ja murdnud tal ninaluu. Varasemalt raporteeriti aga, et mees peksis oma eelneva kaasa Jekaterina Arkharova koomasse. Elizaveta ei soovinud väga pikka aega pereprobleeme avalikustada, ent telenägu rääkis lõpuks suu puhtaks.



45-aastane näitleja seletas värskes intervjuus, et ta läheb endast välja, kui naised ei kuula tema sõna. Jekaterina sõnul viskas Marat ta tänavale, kuid staaril on loost veidi teine versioon. Tema väidete kohaselt naised provotseerisid teda, vahendab The Times Hub.



«Kui me lahku läksime, viisin ta lihtsalt majast välja verandale. Kuid ta sai vabalt kõndida ümber maja ja tagasi, ma ei visanud teda välja,» andis mees Jekaterinaga aset leidnud tüli kohta aru. «Aga siis ma lõin teda, kuid mitte eriti palju! Andsin talle kõrvakiilu, et teda tagasi maa peale tuua, sest ta oli hüsteeriline. Aga mida teha, kui inimene on juba randmeid lõiganud?»



Bašarov tunnistas üles ka Elizaveta füüsilise väärkohtlemise. Ta põhjendas seda sellega, et teda «provotseeriti». «Lähen endast välja, kui minu palveid ei kuulata. Lõin kogemata tal nina puruks. Palusin siis tal mulle andeks anda ja mind mitte provotseerida. Tunnistan, et olin purjus. Ei seisnud omal jalal püsti. Lisa jõi ka. Sõitsime oma sõprade juurest koju ja tülitsesime autos. Oleksin kodus olles seina löönud, aga me olime liftis,» meenutas Marat. «Võtan süü omaks ega otsi enda jaoks vabandusi. Palun temalt jätkuvalt andeks.»