Kas Torino iidsel tänaval tekkiva päikese joondumisega austati Vana-Rooma keiser Augustust?

Teadlased eesotsas füüsik Guido Cossardiga, kes on Itaalia Valdostani arheoastronoomia uuringute instituudi juht, leidsid sellise joondumise tänaval, mis praegu kannab nime Via Giuseppe Garibaldi, teatab livescience.com.

«See fenomen on nähtav vaid ühel või kahel päeval 4. või 5. veebruari paiku paari minuti jooksul, umbes kell 8.00 – 8.05. Vaid vähesed teavad, et päike sellisel viisil tänavaga joondub,» selgitas füüsik.

Cossardi arvates ehitasid roomlased Torinos meelega tänava selliselt, et päike teatud ajal sellega joonduks. Ta lisas, et päike tõuseb 5. veebruaril nii, nagu oleks selle tänava alguses.

«5. veebruar on see päev, mil Rooma senat andis keiser Augustusele tiitli Pater Patriae, mis tähendab isamaa isa. Võimalik, et päikese ja selle tänava vahel on seos, millega austati keisrit,» selgitas Cossardi.