Suri «Rentslimiljonäris» mänginud Irrfan Khan, keda peeti üheks India paremaks näitlejaks

Ka mitmes rahvusvaheliselt tunnustatud filmis mänginud Khani peeti üheks India talendikamaks näitlejaks, vahendas BBC.

Khan avaldas 2018. aastal, et tal on haruldane neuroendokriinne kasvaja. Ta sai aasta aega Londonis ravi ning naasis 2019. aasta veebruaris filmi «Angrezi Medium» võttele. Tänavu veebruaris teatas ta fännidele, et ei saa terviseprobleemide tõttu filmi pressiüritustel osaleda.

Eile viidi Khan Indias Mumbais haigla intensiivravi osakonda, kuna tal oli käärsoolepõletik. Esialgsed teated, et näitleja tervisega on midagi tõsiselt viga, lükkas Khani esindaja küll ümber, kuid täna teatati, et mees suri haiglas. Palatis olid pere ja lähedased.

Khan maeti täna pärastlõunal Mumbais, matusel olid pere, lähisugulased ja sõbrad.

Khan on Bollywoodi filmides näidelnud 1988. aastast saati, ent on osalenud ka mitmes Hollywoodi projektis. Näitlejat tunti nüansirikaste ja vaoshoitud rollisoorituste järgi. Hinnatud režissöör Wes Anderson kirjutas filmis «Darjeeling Limited» Khanile spetsiaalselt rolli, et saaks temaga koos töötada.

Veel mängis Khan filmides «Pii elu», «Jurassic World: Sauruste maailm», «Inferno» ja «Imeline Ämblikmees».

BBC India korrespondendi Soutik Biswasi sõnul oli Khani surm India filmikunstile suurim kaotus pärast naisnäitleja Smita Patili surma 1986. aastal. Pital suri 31-aastaselt sünnituse tüsistustesse.