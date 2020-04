VIDEO ⟩ Väike Erin elas üle südameoperatsiooni ja seljatas viirushaiguse Covid-19

Arstid arvasid, et laps, kelle sünnikaal oli alla 3 kilogrammi ei jää ellu, kuid kõikide, eelkõige ta vanemate üllatuseks ja õnneks jäi, teatab nypost.com.

Haigla õed tegid väikesest Erinist fotod, kuidas ta on Liverpooli Alder Hey lastehaiglas hingamisaparaadi all ja postitasid need sotsiaalmeediasse. Laps oli kaks nädalat karantiinis, mille tõttu isa Wayne Bates sai teda vaid kaugelt näha.