VIDEO ⟩ Siberis metsapõlengute süütamises süüdistatud ametnikud läksid teadmata kaduma

Siberis Irkutski regioonis süüdistab linnapea nelja oma ametnikku selles, et need üritasid maastikupõlengut süüdata. Nimelt leidis ta mehed koos bensiinikanistritega oma maa lähedalt uitamast, kirjutab kohalik meedia .

Ust-Kutski ametnikest ilmus ka video. Mehed väitsid, et nende ülesandeks oli põlengupaiku filmida. Ühel neist oli kägaras maas olles ka nägu verine - väidetavalt oksarägu otsa kukkumise tulemus.

Linnapea Aleksander Dušin arvas aga, et ametnikud valetavad. «Nad läksid metsa - milleks? Selleks, et Dušini metsale tuli osa panna ja jätta mulje metsapõlengust,» väitis Ust-Kuti linnapea. TASSi teatel avatakse uurimine, miks ametnikud ikkagi ühe tulekolde lähedal tegutsesid.

Samas ööpäev pärast vahejuhtumit on need ametnikud aga teadmata kaduma läinud. «Me eeldame, et Dušin võttis nad jõudu kasutades kinni,» oletas piirkonna personaliülem Maria Kosõgina.