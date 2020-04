VIDEO ⟩ Mees kogus hooletuses loomaaia söötmiseks tuhandeid, kuid sattus politsei pihtide vahele

Tai päritolu austraallane Minh Nguyen on kodumaal sattunud paraja skandaali keskele. Nimelt suutis ta oma agarusega tekitada populaarse kuurorti Phuketi loomaaias korraliku segaduse.

Minh Nguyen avastas enda väitel, et sealne loomaaed on karantiini tõttu jäänud täiesti hooleta. Seejärel murdis ta loomaaeda sisse, viis osadele loomadele toitu ja jagas videoid ka jälgijatega.

Järgmisel päeval tagasi minnes nägi ta siiski ka töötajaid ning sai aru, et on osalt eksinud. «Aga ma rääkisin ühe talitajaga, kes ütles, et nad ei saanud nende korralikku toitmist lubada,» selgitas Nguyen.

Nii alustas ta kohe veebikorjandust. See kogus kogus kiiresti tervelt 45 000 dollarit. Siis leidis aga loomaaia omanik internetist üles Nguyeni videod sellest, kuidas mees ta loomi toitis.

Samuti lükkas omanik ümber selle, et nad ei suutnud oma loomi toita. Ka Phuketi keskkonnaamet kinnitas, et loomaaial oli «küllalt vahendeid, et loomi toita ning nad olid vägagi heas konditsioonis».

Nguyeni sõnul on asjad aprilli jooksul arenenud. «Nad on puurid ära koristanud, tiigrid näevad ka rõõmsamad ja paremini toidetud välja,» rääkis ta.

Politsei ukse taga

Omanik oli aga häiritud ja teatas asjast politseile. Phuketi politsei võttiski Nguyeni ja tema kaasosalised, nende seas ameeriklanna Joy Somersi, kinni. Maikuus jõuab nende juhtum ka kohtusse.

Seltskonda süüdistatakse ebaseaduslikus sissetungimises ja internetis laimu levitamises. Siiski kinnitab nende kaitsja, et tegemist on «arusaamatusega». Nimelt kinnitas omaniku ema Nguyenile, et nad võivad loomi söötma minna.