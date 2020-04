Rootsi linn leidis nutika viisi, kuidas takistada inimestel volbril kogunemast

Lundi linnavõimud leidsid nutika lahenduse, kuidas hoida ära inimeste, eelkõige noorte tulemise linna keskparki, mis on varasematel aastatel olnud kõige poulaarsem kogunemiskoht, teatab theguardian.com.

Lundi keskkonnaasjade eest vastutava ametniku Gustav Lundbladi sõnul tuli võtta tarvitusele meetmeid, et Lundist ei saaks Rootsis koroonaviiruse levimiskeskus ja kanakaka on selle ärahoidmiseks sobiv vahend.

Ametnik lisas, et kanasõnniku panemine väetab pargi muruplatse.

«Saime võimaluse muru väetada, kuid samas haiseb kanasõnnik nii, et keegi ei soovi seda sisse hingata. See hais hoiab ära inimeste kogunemise ja takistab neil pargis massis koos volbrit tähistada,» teatas Lundblad.

Kärutäis kanasõnnikut ja kana. Pilt on illustreeriv

Rootslase sõnul tekib väike probleem sellega, et piirkonnas elavad inimesed peavad samuti ebameeldivat lõhna tundma.

«Tegemist on bioloogilise väetisega, mis mõne aja pärast laguneb ja hais kaob. Ka linna teistes osades on vahel ebameeldivat lõhna, seega ei ole kanakaka liiga kohutav. Eesmärgiks on inimesed pargist eemal hoida ja kanasõnnik sobib selleks hästi,» lausus ametnik.