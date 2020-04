HARULDANE KAADER ⟩ Vaata, milline nägi popstaar Madonna välja teismelisena!

Konkreetne foto on tehtud 1970. aastate lõpus ning tegu on väga tagasihoidliku pildiga: noor Madonna istumas kellegi tagahoovis, seljas punane nabapluus ja jalas teksapüksid.

Lauljatar annab teada, et foto on jäädvustatud Michigani osariigis asuvas linnakeses Bay City, kus ta ka sündinud on. «Karantiin teismelisena,» kirjutas ta pildiallkirjaks.