LISAJÕUD TÄNAVATELE ⟩ Politsei saadab volbriööl tänavatele tavalisest poole rohkem patrulle

Selliseid volbriööpidustusi nagu varasematel aastatel, tänavu ei ole. Politsei loodab, et inimestel jagub ka piisavalt tahet kehtivatest reeglitest kinni hoida.

Eriolukorra seoses on avalikud kogunemised keelatud ja politsei loodab, et ka tänasel volbriööl suudavad inimesed jätkuvalt vastutustundlikult käituda. Ennetavalt on siiski korra tagamiseks väljas suuremad politseijõud.