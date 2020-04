Satelliidipildid näitavad, et Wonsanis liiguvad Kim Jong-uni luksuspaadid

On arvatud, et talle tehti südameoperatsioon, mis ebaõnnestus ja mille tagajärjel ta on koomas, kuid selle kohta ei ole kindlaid andmeid, teatab msn.com.

Nii Lõuna-Korea kui ka USA võimude teatel on Kimiga kõik korras, ta on puhkusel oma riigi idaosas asuvas kuurortlinnas Wonsanis. Satelliidipiltide kohaselt on Kimi soomusrong Wonsani eraraudteejaama juures.

USA Põhja-Korea jälgimisprojekti 38 North ja Lõuna-Korea samasuguse projekti NK PRO andmetel näitavad satellidipildid ka seda, et Wonsanis on liikumas Kim Jong-unile kuuluvad luksuspaadid, mida ta on ka varem kasutanud, kui on seal olnud.

Lõuna-Korea ja USA on arvamusel, et Kim lahkus Pyongyangist Wonsani, kus tal on luksusvilla selleks, et mitte nakatuda koroonaviirusega. Kimil on Wonsanis erarand, korvpalliväljak, erarongijaam, hobused ja ratsutamisvõimalused ning veel palju muud.

Seal on ka Kimi kallid paadid, kaasa arvatud luksusjaht Princess 95, mille hind 2013. aastal, kui Kim selle ostis, oli seitse miljonit dollarit.

Luksusjaht. Pilt on illustreeriv FOTO: shutterstock.com

USA Stimon Centeri Põhja-Korea eksperdi Michael Maddeni sõnul meeldib Kimile Wonsanis, see on ta lemmikkuurort. Madden lisas, et Wonsan on Kimi jaoks sama, mis on USA presidendi Donald Trumpi jaoks Florida Mar-a-Lago.

Ameeriklase andmetel on Kimil Põhja-Korea erinevates paikdes kokku 13 villat, millest ta kasutab regulaarselt umbes pooli. «Neis villades on olemas kõik, et sealt riiki juhtida. Neist saab Kimi sealviibimise ajal juhi peakorter,» jätkas ekspert.

Maddeni sõnul on Wonsani asukoht väga hea, Kim saab seal oma rongiga liikuda mööda rannaäärt mõnda teise kohta kui ka kiiresti pöörduda tagasi pealinna Pyongyangi.

Satelliidipilt, millel on näha Põhja-Korea kuurortlinna Wonsani, mis on Kim Jong-uni üks meeliskohti. FOTO: Reuters/AP/Scanpix

Seal kulgeb samuti maantee, mida tohivad lisaks Kimile kasutada Põhja-Korea kõrged võimukandjad.

Wonsan on alates 1948. astast Põhja-Koreas võimul olnud Kimi dünastia jaoks eriline paik. Kim Jong-uni vanaisa, Põhja-Korea rajaja Kim Il-sung maabus seal 1945. aastal koos nõukogude vägedega ja vabastas ala Jaapani koloniaalvõimust.

Osad lääne Põhja-Korea eksperdid arvavad, et Kim Jong-un sündis Wonsanis ja veetis seal ka lapsepõlve. Samas ei ole Kimi täpne sünnikoht teada, Põhja-Korea ei ole seda kunagi avaldanud.

Jaapani kokk Kenji Fujimoto oli aastaid tagasi Kimi dünastia peakokk ja külastas koos nendega Wonsani. Tema meenutuse kohaselt meeldis teismelisele Kim Jong-unile rulluisutada, korvpalli mängida, veesuusatada ja ujuda.

Kim tahab teha 360 000 elanikuga Wonsanist Põhja-Korea suurima kuurordi, kuhu oodatakse puhkama ka välismaalasi, eelkõige hiinlasi.