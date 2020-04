PILK PEALE ⟩ Eesti staarid, kelle neiupõlvenime pole sa varem ehk kuulnudki!

Väga pajud naised võtavad endale abielludes mehe perekonnanime – nii ka need tuntud daamid, kelle neiupõlvenime pole sa varem ehk kuulnudki! Osad neist on jätnud endale oma ekskaasa nime, mõni on perenime lausa korduvalt vahetanud. Vaata, mis nime kannaksid tänasel päeval näiteks Reet Linna või Anne Veski, kui nad poleks aastaid varem neiupõlvenime kaasa oma vastu vahetanud!