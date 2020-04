VAATA JA VÕRDLE ⟩ Vene seltskonnatäht tegi järgi seksikat Hollywoodi pahalast - kuidas ta hakkama sai?

- Здесь нельзя курить, мисс Траммел. — Вы подадите на меня за это в суд? Один из любимых фильмов, классика эротического триллера 🎬 И конечно же, неподражаемая Шэрон Стоун в роли Кэтрин Траммел ❤ Она играет и завлекает. Она может дать отпор любому, и разумеется, ей не нужны адвокаты. Кто из нас не мечтал в своей жизни испытать подобные чувства, не просто получить желаемое, а поиграть? Думаю каждый! 🙈😜 А кто ваши любимые киногерои? Вы ассоциируете себя с кем-то? 🌟 рассказывайте 😜 @leformstore @foam.store #леформация

A post shared by Sveta RU Bondarchuk (@a030aa) on Apr 29, 2020 at 3:11am PDT