Lastel on internetis multikategelasi otsides lihtne hoopis porno otsa koperdada

Enamus lapsevanemate eesmärgiks on oma lastele pakkuda ilusat ja süütut lapsepõlve, kuid kahjuks on digiajastu ohud peidus tihti ka neis kohtades, kust ei oska neid leidagi, kirjutas Life Site'i ajakirjanik Jonathon Van Maren.

«Paljud vanemad arvavad ekslikult, et seni, kuni lapsed ei otsi pornot või kui kodusele internetile on piirangud peale pandud, on kõik ohutu. Võib-olla üllatab neid teadmine, et enamik lapsi komistab pornot otsa alguses kogemata,» kirjutas Van Maren.

Briti filmiklassifitseerimise ameti (BBFC) tehtud uuringust selgus, et 75 protsenti teismeliste vanematest arvavad, et nende lapsed on pornot näinud, kuid tegelikkuses on lausa 53 protsenti lastest seda näinud, vahendas inews.

Peaaegu kaks kolmandikku (63 protsenti) 11–13-aastastest pornot vaadanud noortest on selle otsa juhuslikult komistanud. Mõned vastanutest olid aga vaid 7-aastased, kui nad esmakordselt kogemata internetist pornot nägid.

Pornograafiasse suhtumist uurinud BBFC leidis, et nii poisid kui ka tüdrukud - eriti tüdrukud - hakkasid pornot lõpuks vaatama selleks, et seksi kohta infot saada.

Hiljutine uuring kinnitas mitte ainult seda, et paljud lapsed näevad pornot esmalt juhuslikult, vaid ka seda, et valdav enamus neist soovis, et nad poleks seda näinud.

«Tegelikult, nagu ma olen juba varem märkinud, on röövellikud ettevõtted nagu Pornhub võtnud kasutusele hardcore-porno videote sildistamise laste koomiksitegelaste nimedega,» kirjeldas Van Marren.

Sealjuures on kasutatud näiteks selliseid laste hulgas populaarseid multikaid nagu «Dora the Explorer» ja «Käpapatrull».

Laste seas populaarsest multikast «Käpapatrull» on Pornhubi tarbeks tehtud pornoversioon. FOTO: Kuvatõmmis Pornhubist

Niiet lapsed, kes otsivad internetist süütuid teemasid võivad sattuda hoopis veebisaitidele, mis on täis alandamist ja vägistamist.

«Mida varem lapsed sõltuvusse jäävad, seda rohkem pornot nad vaatavad ja mida rohkem pornot nad vaatavad, seda parem on PornHubi-suguste ettevõtete jaoks,» kurjutas Van Marren.

Kusjuures pornosaidid ise teevad selle üle nalja.

Näiteks jagas Pornhub oma Instagrami kontol hiljuti pornosaidi logoga beebi Yoda pilti. Pildiallkiri viitas aga lehte külastavatele alaealistele «10 sekundit pärast seda, kui mu vanemad majast lahkuvad».

Pornhub mitte ainult ei kontrolli vanust ega nõusolekut, ega tee midagi ka selleks, et hoida lapsi oma pöörasest materjalist eemal, vaid nad ka teevad selle üle pidevalt nalja tunnistades, et lapsed on üks osa nende klientuurist.

Pornhubil pole isegi klõpsamise hoiatusnuppu, mis küsib külastajalt, kas ta on vähemalt 18-aastane.

«Miks? Vanus pole Pornhubile midagi muud kui number,» selgitas Van Marren.

Pornotööstus jahib ka selliseid populaarseid sotsiaalmeediaplatvorme nagu Tik Tok, Twitch, Snapchat, Periscope kasutades modelle ja videoid söödana, et meelitada lapsi oma lehele.

2019. aastal olid Pornhubi otsingumootori populaarsemad sõnad «teismeline», «koomiksid» ja «kättemaks» ja paljude teistega.

Lisaks vägistamise, laste seksuaalse kuritarvitamise ja seksikaubanduse videodele leiab aga Pornhubist ka Disney-koomiksipornot.

Ühe näitena leidub pornosaidil näiteks animeeritud video laste lemmikust Rapuntselist, kes on kinni seotud ja kes on seksiorja rollis.

Laste multikakangelane Rapuntsel on pornosaidil avastamas täiskasvanute elu. FOTO: Kuvatõmmis Pornhubist

Pornosaidid panevad reklaame ka nendele lehekülgedele, kus on laste ja noorte lemmikud mängud.

«Olen sageli lastelt, kellega räägin, küsinud, kui paljud neist on internetis mänginud ja kui paljud neist on seda tehes mõne paljastava reklaami otsa saanud. Mõlemale küsimusele vastates tõuseb peaaegu iga käsi üles,» kirjeldas Van Marren.