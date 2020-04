VIDEO ⟩ Koroonaviiruse hävitamiseks Hispaania randa puistatud valgendi ajas keskkonnakaitsjad pöördesse

Hispaania on olnud lukus alates märtsi keskpaigast, kuid piirangutest ja erimeetmetest hoolimata on seal palju koroonaviirusega nakatunuid ja viirushaiguse tagajärjel surnuid.

Hispaanias on koroonaviirus diagnoositud 213 000 inimesel, viirushaigus on võtnud elu rohkem kui 24 000 inimeselt ja paranenud on 109 000 inimest.