KUULA ⟩ Uskumatu leid! Noel Gallagher avastas kodust seniavaldamata Oasise loo

Noel Gallagher ütles, et leidis demo enda kodust märgistamata CD-plaadi pealt, kirjutab Pitchfork . «Ülejäänud maailmale sarnaselt, on ka minul olnud võimalus aega surnuks lüüa. Seega otsustasin ma lõpuks üle vaadata, mis lood on neil sadadel plaatidel, mis mul karpides on ja kuhu ei ole mitte midagi peale kirjutatud,» seletas ta «Saatuse tahtel leidsin selle vana demo, mille kohta arvasin, et see on jäädavalt kadunud on.» «Minule teada on tegemist selle loo ainsa versiooniga, mis pärineb umbes 15 aastat tagasi aset leidnud Oasise heliproovist Hongkongis?» lisas mees ja nentis, et täpset kuupäeva ei õnnestunud tal tuvastada.

Juba aastaid on sahistatud ja anutud, et Inglise rokkbänd Oasis tuleks taas kokku. Möödunud kuul astus Liam Gallagher selleks esimese sammu ning tegi oma vennale ettepaneku sõjakirves vähemalt üheks kontserdiks maha matta. 1991. aastal loodud Oasis on britpopi tuntuim esindaja.



Bändi eestvedajateks olid vennad Liam ja Noel Gallagher, kes läksid omal ajal nii kõvasti raksu, et see konflikt on tänaseni kurikuulus. Noel teatas 2009. aasta augustis, et ei suuda oma vennaga enam koostööd teha ja Oasisele tõmmati kriips peale. «Armsad kuulajad, raske südame ja kurva näoga ütlen täna hommikul järgmist. Eilse õhtu tulemusena olen sunnitud lahkuma Manchesteri rock'n'roll-popgrupist Oasis. Detailid pole tähtsad ja neid on liiga palju, et üles lugema hakata. Aga ma tunnen, et teil on õigus teada, et sõnaline ja vägivaldne terror minu, mu pere ja sõprade suhtes on muutunud väljakannatamatuks,» seisis Noeli Briti meediale saadetud ametlikus teadaandes.



Vennad on viimased 10 aastat vahetanud nii sotsiaalmeedia kui ka ajakirjanduse vahendusel solvanguid, ent seoses koroonaviiruse pandeemiaga otsustas Liam veidi lepitust otsida. «Kuule, tõsiselt. Paljud arvavad, et ma olen m*** ja ma olen nägus m***, kuid kui see kõik saab läbi, peab Oasis üheks heategevuslikuks kontserdiks taas kokku tulema. Ole nüüd, Noel – võime pärast seda oma imeliste soolokarjääride juurde naasta,» pöördus ta Twitteris oma vanema venna poole. Noel Gallagher pole praeguse seisuga veel ettepanekut vastu võtnud ega ka tagasi lükanud.



1994. aastal avaldatud Oasise debüütalbumit «Definitely Maybe» loetakse nii kriitikute kui ka melomaanide poolt üheks rokiajaloo olulisimaks teoseks. Menukas oli ka aasta hiljem ilmavalgust näinud kauamängiv «(What’s The Story) Morning Glory?». Oasise viimane, seitsmes album «Dig Out Your Soul» ilmus 2008. Viimase kontserdi andis bänd 22. augustil 2009 Weston Parkis toimunud V Festivalil.