VAATA ⟩ Ei tunne äragi! Ajahammas on «Sõprade» staari eriti valusalt purenud

Sorgus halli juuksepahmakaga 50-aastast näitlejat tunneb vaevu enam ära. Meest nähti kottis dressipükste ja ruudulise särgi väel mööda Los Angelest ringi lontimas. Vaata pilte SIIT! Alles mõni aeg tagasi rebis Perry Instagrami vahendusel kildu, tunnistades fännidele, et on proovinud karantiini ajal alasti kokkamist.



Matthew Perry räämas välimus tekitab «Sõprade» fännides suurt muret, sest staari on viimastel aastatel kimbutanud tõsised terviseprobleemid. Aastal 2018. diagnoositi mehel põletikuline soolehaigus, mistõttu saadeti ta kiirkorras operatsioonile. Toona juunist alates veetis Perry kolm kuud haiglas, sest tal diagnoositi eluohtlik soolemulgustus ehk perforatsioon. Samuti on Perry varasemalt tunnistanud, et võitleb alkoholismi ja depressiooni ning retseptiravimite sõltuvusega.