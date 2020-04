Adolf Hitler tegi täna 75 aastat tagasi enesetapu, milline oli ta viimane päev?

«30. aprillil 1945 pärastlõunal teatas Hitleri erasekretär Martin Bormann, et Hitler langetas otsuse võtta endalt elu ning et ta laseb end maha. Ka Hitleri naine Eva Braun teeb enesetapu. Nende surnukehad tuleb põletada,» tunnistas Hitleri adjutant Otto Günche 1956. aastal.

«Sisetunne ütles, et nüüd on õige aeg. Läksin läbi eesruumi Hitleri eraruumidesse, elutoa uks oli suletud ja õhus oli tunda tulistamise lõhna. Ütlesin Bormannile, et nüüd on see toimunud. Me avasime elutoa ukse ja astusime sisse,» meenutas Linge 1950. aastatel.