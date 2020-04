MEEDIARAPORT ⟩ Eesti «ekstreemiolümpia» Simple Session jõudis enneolematu 735 miljoni inimeseni üle maailma

Andmed pärinevad San Franciscos baseeruva rahvusvahelise meediamonitooringu ettevõtte Meltwater koostatud raportist, teatab võistlus. Uuring hõlmas kolme kuu kajastusi jaanuari algusest kuni märtsi lõpuni. Arvesse on võetud kõik digiruumis ilmunud kajastused: nii sotsiaalmeediapostitused kui ka ajakirjandusväljannete veebis ilmunud artiklid. Antud arvud ei sisalda telekajastusi, mis tõid veel umbes 10 miljonit silmapaari lisaks.

Simple Session 20 meediaraport FOTO: Meltwater

Sotsiaalmeedias kajastus Simple Session 20 kvartali vältel 4259 korral: sotsiaalmeedias peetakse mainimiste (turunduses tuntud termin «mention») all silmas postitusi, kus viidatakse Simple Sessionile kas tekstis, jagatud postituse või kommentaari kujul. Arvesse läksid kõik sotsiaalmeediaplatvormid (Facebooki avalikud grupid ja leheküljed, samuti Twitter, Instagram, YouTube jm platvormid). Arvesse ei läinud Snapchat, TikTok, VK ja Instagram Story'd jms.

Rulataja Liam Pace Simple Session 20 võistlusel FOTO: Garry Jones

Menukaimaks kanaliks osutus Instagram, mis andis kogukajastuste hulgast 44%, järgnesid Facebook 27% ja Twitter 21%-ga. Ainuüksi Instagramis kasvas Simple Sessioni jälgijate hulk sel perioodil kümne tuhande jälgija võrra (hetkel 113 000, kokku kõigi sotsiaalmeediakanalite peale 273 000 jälgijat). Sotsiaalmeediaartiklite leviulatuseks hindas raport orienteeruvalt 422 miljonit inimest.

«Ligi kolmveerand miljardi inimeseni jõudmine teeb suurt rõõmu. See on kolmandiku võrra enam kui 2018. aastal, mil sarnase uuringu tellisime. Oma roll on siin kindlasti võistlustel osalenud 160 sportlasel 30 riigist, kellest paljud on omaette meediastaarid ja mõjuisikud tuhandete kuni miljonite jälgijatega,» sõnas Simple Sessioni eestvedaja Risto Kalmre.

Korraldaja sõnul on sotsiaalmeedia olnud Simple Sessioni kommunikatsioonis kesksel kohal juba aastaid. «Aastast aastasse võistlust korraldades oleme õppinud kasutama kõiki uusi meediakanaleid ning väljundeid, et õigete inimesteni jõuda. Täna on näiteks Instagram ja YouTube Simple Sessioni sihtrühma jaoks kõige olulisemad meediakanalid. Sel aastal võtsime kasutusele ka TikToki,» lisas Kalmre.

Eraldi sotsiaalmeedia projekte võrsus ka mitmete partneritega koostöös. Näiteks kopereerides Venemaa BMXi sõitjate ning suunamudijatest paari Elizaveta Posadskikhi ja Roman Khayrutdinoviga tehti näiteks Visit Estonia #EstonianWay kampaania, milles tutvustati lisaks Simple Sessionile ka aktiivseid puhkamisvõimalusi Eestis.

Tava-digitaalmeedias ilmus Simple Sessioni teemal 205 artiklit 72 väljaandes. Nendest 109 artiklit ilmus Eestis ning 96 artiklit globaalselt. Suurimad kajastajad peale Eesti olid Hiina, Ameerika Ühendriigid, Jaapan ja Saksamaa. Suur osa kajastusest tuli erialaväljaannetest (nagu näiteks FreedomBMX, Action Sports Connection, VitalBMX, Dirtbiker jt.) aga ka peavoolu meediast nagu Soome suurim ajaleht Helsingin Sanomat ja Red Bulli rahvusvahelised kanalid.

Online-meedias ilmunud artiklite kõlapinna ulatuseks hindas raport ümardatult 313 miljonit inimest. Kajastuste ulatuse hindamise aluseks on iga meediakanali ametlik ning raporteeritud regulaarne lugejate hulk.

Väga aktiivselt kajastas võistlusi Jaapani ajakirjandus seoses jaapanlastest olümpialootuste ja selle aasta Simple Sessioni BMX pargisõidu võitja Rim Nakamura ja Minato Oike osalemisega Tallinnas. Eriti suurt kajatsust leidis sündmus Jaapani Rahvusliku Televisiooni NHK, samuti Asahi TV, NTV ja muudes digikanalites, kus kajastused jõudsid hinnanguliselt lisaks umbes 10 miljoni vaatajani.

Simple Session on maailmas tõusnud vaieldamatult üheks olulisimaks ekstreemspordisündmuseks, millest annab tunnistust ka asjaolu, et üritust on aastate jooksul lisaks lugematutele erialaväljaannetele kajastanud täispika saatega sellised telekanalid nagu NBC Sports, Extreme Sports Channel, Eurosport, lisaks lõikudega ka ESPN, Fuel TV, Fox Sports ja MTV.

Olulise panuse lisab võistluse meediakajastuse ulatusse rahvusvaheline koostöö Red Bulli ja Red Bull Media House'ga, kellel on lisaks väga suur jälgijaskond sotsiaalmeedias. Lisaks otseülekannetele valmisid Simple Sessionist ka järelsaated, mida saab veebis vaadata võistluse YouTube'is.

Igal aastal üha kasvava vaatajate hulgaga ülekannet sai seekord jälgida esmakordselt neljas keeles – inglise, eesti, vene ja saksa keeles. Rahvusvahelised ülekanded olid nähtavad Red Bulli ja Simple Sessoni kanalites, Saksamaal Amazon Prime’s ning Eestis Kanal 12-s ja Postimehes.

Kokku oli jälgijaid 155 riigist, neist enim Ameerika Ühendriikides, Mehhikos, Brasiilias, Inglismaal, Venemaal ja Saksamaal. Eestikeelsete kommentaaridega finaale Kanal 12 jälgis 100 000 silmapaari. Eestis jälgis sündmuse ülekannet 100 000 inimest.

Simple Sessionit külastas Saku Suurhallis, üle linna toimuvatel kontsert-pidudel ning kõrvalüritustel kokku ligi kümme tuhat inimest. Ürituse teine, ehk finaalide päev oli välja müüdud kusjuures pileteid müüdi 30 riiki ning festivali külastas üle tuhande välismaalase.