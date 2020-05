INTIIMSED KAADRID ⟩ Brigitte Susanne Hunt tunnistas lõpuks, et on oma tantsupartneriga pikalt koos olnud!

Juba mõnda aega on sahistatud, et Eesti esikaunitari süda on jälle võetud. Kõlakatele valas õli tulle intiimne tantsuvideo, mille Brigitte eile öö hakul Instagrami üles pani. Nüüd on asi kindel – raadiohääl ongi tantsutreeneriga ühte heitnud.