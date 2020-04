INTIIMSED KAADRID ⟩ Kas Brigitte Susanne Hunt jagab tantsutreeneriga armurõõme?

Juba mõnda aega on sahistatud, et Brigitte ja tema tantsutreener Indrek Mägi on lähedased ka trennisaalist väljas. Möödunud nädalavahetusel märgati paarikest koos Lääne-Virumaa metsas kettagolfi mängimas, samuti on Indrekut nähtud Väike-Maarjas Brigitte uhke Volkswageni roolis.

Seni kuulujutu tasandile jäänud kahtlustele lisab kinnitust Brigitte Instagrami story, kus ta Indrekuga väga intiimselt tantsu keerutab. Silma jääb see, et eile hilisõhtul üles pandud videos ei tantsi paarike mitte spordisaalis, vaid kellegi elutoas. «Sorri, alumised naabrid,» lisas seltskonnakaunitar videole kelmika märkuse.

Kas tantsupartnerid või midagi enamat? FOTO: Kuvatõmmis Instagrami videost

«Toredat rahvusvahelist tantsupäeva ja siin on minu uus tantsuhobi peale bachata: kizomba. Teist korda tantsin,» kirjutas Brigitte veel. Kizomba on Aafrikast pärinev muusika- ja tantsustiil, mille eripäraks on partnerite lähedus, sensuaalsus ja romantilisus. Rahvusvahelist tantsupäeva tähistatakse 29. aprillil.