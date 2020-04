VIDEO ⟩ Mariliis Jõgeva haaras kätte võimsad relvad, et koroonale koht kätte näidata!

Nüüd, kui inimesed kordades rohkem aega kodus ja hoovis veedavad, on ainult positiivne, et muusikud meid enda tegevustesse kaasaks. Sotsiaalmeedias on ringlemas väljakutse #minukarantiin, mis pakub inimestele võimalust jagada endakarantiinielu. Mariliisi karantiin tundub selle põhjal üpris karm.



Ühe põneva väljakutse on koostöös Kollane Kompass meelelahutusagentuurigasiinkohal esitanud OLLIE ja Mariliis Jõgeva, kellest viimane challenge'ist ise juba ka osa on võtnud. Mariliis külastas lasketiiru, et professionaali juhendamisel koroonale lõpuks ometi koht lõbusas võtmes kätte näidata. Kuulisadu & lai valik relvi – vaata videost, kuidas Mariliis hakkama sai!