ARSTIDE SÜÜDISTUS ⟩ Hiina hingamisaparaadid panevad koroonapatsientide elu ohtu

Aprilli alguses Ühendkuningriiki toodud 250 hingamisaparaati tekitavad «tõsise riski patsiendi tervisekahjustusteks, isegi surmaks». NBC Newsi kätte sattus murettekitav kaebekiri.

Väidetavalt ei suutnud need tagada vajalikku hapnikukogust. Samuti oli arstidel ventilaatoreid ülikeerukas puhastada. Eeldatavasti on konkreetsed masinad mõeldud pigem kiirabidesse kui haiglas kasutamiseks.

Hiinast veeti kohale 300 ülivajalikku hingamisaparaati, teatas valitsus juba aprilli alguses võidukalt. Need lastiti lennukilt pidulikult maha sõjaväebaasis. «Soovin tänada Hiina valisust nende toetuse eest,» teatas valitsuse võtmepoliitik Michael Gove.

Birminghami intensiivravi arstide murekiri tuli aga juba üheksa päeva hiljem. Hiina ühe suurima hingamisaparaatide tootja tehtud Shangrila 510 oli arstilele osutunud tõsiseks murelapseks.

Täiesti sobimatu haiglasse

«Kardame, et kui seda kasutada, on patsientide kahjustamine või isegi surma pähjustamine väga tõenäoline,» kinnitavad arstid. «Ootame, et need tagasi kutsutaks ja asendataks võimekamae seadmetega.»

Hapnikuvarustus oli nende puhul «kõikuv ja ebausaldusväärne». Kritiseeriti ehituskvaliteeti ning samuti ei saanud meedikud neid korralikult desinfitseerida ja puhastada. Riigi 1500 intensiivravis koroonahaige puhul on see suur takistus.

British Airwaysi lennuk Hiinast pärit tervishoiuvarustusega. FOTO: Whitaker Studio/Cover Images

Briti juhtum pole ainus. Ka mujalt võib kuulda juhtumitest, kus Hiinast hädaga hangitud varustus osutub defektseks. Masinad on lisaks mõeldud kiirabiautodesse ning arstid pidid sellele ise jalad meisterdama - see on kivi hankijate ja Briti valitsuse kapsaaeda.