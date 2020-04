Karantiinis igavlev Elina Born avaldas, mida ta kriisi lõppedes esimese asjana teha kavatseb

Born tunnistas, et tal on läinud «igavalt, aga hästi». «Ma olen enamiku ajast lihtsalt kodus olnud, vahepeal käinud jalutamas, rattaga sõitmas. Koolis kahjuks ei ole saanud käia, esinemisi ei ole ka olnud, ma ei mäleta, millal ma viimati oma bändipoisse nägin,» rääkis ta.

Lauljatar ütles, et on kodus passides saanud kinnitust, et mitte millegi tegemine ajab hulluks. «Olen üsna kindel, kui ilmad soojemaks lähevad ning lubatakse õues käia ja inimestega koos olla, siis veedan kodus väga vähe aega,» rääkis ta.