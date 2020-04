USA drive through söögikohad ja kunagised kinod on saanud endale uue konkurendi. Nüüd saab autost isegi striptiisi vaadata, samal ka kontaktivabalt toidu kätte. NY Postis ilmus selle kohta müstiline fotoreportaaž.

Ka nüüd saavad inimesed endale ülinappides rõivastes neiudelt toitu koju tellida, kuid nende drive through on loomulikult suurim hitt. Inimestele tuuakse toit ning tantsijad teenivad korralikult tippi.

«Kõik, kes siit läbi sõidavad on hirmus rõõmsad, filmivad ja viskavad tüdrukutele raha,» kirjeldas Boulden. «Väga lahe on vaadata, kui terve autotäis inimesi tüdrukute üle rõõmustab.» 30 dollari eest lunastab auto ühe tantsutiiru ajaks, kui talle toitu tehakse.

Külastajaid on klubis küllalt. Mõnedki tulevad just toidu järele, sest enamik teisi kohti linnas on lihtsalt kinni. «Meil on isegi politseinike käinud teenistusvälisel ajal,» märkis Boulden. «Kõik aplodeerivad meile,» kinnitas ta.