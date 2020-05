Endise Eesti tippujuja karm koroonakogemus: kus on olnud see riigipoolne abi, millest iga päev räägitakse?

Elu24 avaldab Ilmar Ojase sotsiaalmeedia postituse täismahus:

«Tegelikkus COVID-19 läbipõdenud inimese silmade läbi!

Kuna olen koos abikaasaga koroona läbi põdenud, siis soovin Teiega jagada, mis tegelikult toimub või toimus.

Ei taha seda enda teada hoida. Paljut mida telekas ja raadios räägitakse on pehmelt öeldes täielik jama! Iga päevaga tundub aina rohkem, et see on järgmiste valimiste eelne propaganda. Meie tegime, meie otsustasime ja varsti tuleb, et meie päästsime Eesti.

11. märtsi infomeedias tuli välja uudis, et Mullifestivalil osalenud inimesel oli COVID-19 test positiivne. Koju jõudes selgus, et minu abikaasa viibis sama isikuga ühisel üritusel. Ja kuna abikaasal oli 3 päeva hiljem peale üritust ilmnenud mõned sümptomid nagu köha, kurguvalu, palavik, siis otsustasin, et jään ise ka koju ja järgmine päev tööle igaks juhuks ei lähe. Meiega koos olid veel kodus 2 lapselast. Parem enne selgusele jõuda, kas meil on koroona või mitte.

12. märtsi hommikul kella kaheksa paiku helistas abikaasa 112 ja rääkis meie loo ära. Saime vastuseks, et tullakse meie juurde esimesel võimalusel proove võtma. Jäime ootama huviga millal kiirabibrigaad meie juurde jõuab. See hetk ei saanud veel täpselt aru, kui karmiks kõik võib minna.

Päeva jooksul hakkas välja kooruma karm tõsiasi, et ka mina olin osalenud üritusel kus olid selleks hetkeks tulnud testidele positiivsed vastused.

Õhtul, peale kella 19.00 helistas abikaasa uuesti 112 ja uuris, kui kaugel see brigaad nüüd on. Selle peale tuli haukuv vastus 112 numbrilt: «Kas te arvate, et 5 minutiga tullakse teie juurde? Istuge kodus ja oodake».

Mina küll ei ole matemaatika teaduste professor aga tundus, et on natukene rohkem aega mööda läinud kui 5 minutit.

Tegelikult see hetk juba teadsin, et kella 18 paiku võeti proovid minu tuttavate käest ja seal oli brigaad öelnud, et see on nende viimane väljasõit neljapäeval. 112s oleks pidanud tulema aus vastus, et kahjuks täna enam proove ei võeta ja tuleb oodata järgmist päeva, mitte ärritunult vastama inimesele kes vajab infot ja abi!

No mis siis ikka. Jäime ootama järgmist päeva ja vaatasime telekat. Küll seal pasundasid terviseameti esindajad, kuidas nad uurivad ja puurivad, kes kõik on kokku puutunud positiivsed testid andud inimestega. Kõigiga võetakse ühendust, konsulteerivad kõiki.

Etteruttavalt ütlen, et kogu selle aja jooksul pole minu abikaasale keegi kordagi helistatud ja minuga võeti üks kord ühendust peale seda, kui mul oli juba mitu päeva teada, et minu test oli positiivne.