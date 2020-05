PILT ⟩ Kuusalu vallas Lamborghini posti otsa parkinud juht pääses vaid ehmatusega

Automobili Lamborghini juhatuse esimees ja tegevjuht Stefano Domenicali on Huracani kohta öelnud, et see on evolutsiooni kehastus. «Teda on märkimisväärselt lihtne juhtida, samas tagab ta igas keskkonnas kõige kiirema, tundlikuma ja vilkama sõidukogemuse,» vahendas Lamborghinide müügiga tegelev Auto 100.