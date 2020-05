Viisasegadus jättis Eesti maailmarändurid maakera kuklapoolele lõksu: tavaliselt nii ei tehta!

Instakaunitar Katri Kats selgitas, et nad pidid Indoneesiast Bali saarelt ära tulema, kuna viisade kehtivus lõppes. «Tavaliselt on trahv ühe kauem oldud päeva eest 60 eurot,» selgitas Katri.

Maailmarändurite esialgne plaan oli lennata paariks päevaks Tai pealinna Bangkokki ja siis Balile tagasi, et uus viisa saada, aga ootamatult teatati, et kedagi enam tagasi ei lasta. «Otsustasime selle asemel minna hoopis Austraaliasse ja sõita Balile tagasi, kui seal piirid lahti tehakse,» selgitas Katri.

Indoneesia president Joko Widodo ehk Jokowi on hetkel riiki sisenemise keelanud, ainsateks eranditeks on diplomaadid või need, kellel on kehtiv tööluba.

Paar päeva hiljem said Katri ja Juhani aga teada, et kõigile Balil viibijatele antakse erakorralised viisad, olenemata sellest, millal nad saarele saabusid. «Tavaliselt antakse erakorraline viisa ainult siis, kui varianti kodumaale naasta pole,» ütles Katri.

Niisiis said nad tegelikult Indoneesia riigijuhtidelt vastu näppe: viisatrahvide vältimiseks poleks olnudki vaja Balilt minema sõita!

Kuigi esialgu valmistas ootamatu olukord suunamudijatele pettumust, tunnistas Katri, et tegelikult on tore vahelduseks Austraalias olla. Instakaunitar avaldas lootust, et pääsevad mehega juunis Balile tagasi.

Küll aga on Austraalia praeguseks ilmselt turvalisem paik, kus olla, kuna viimastel andmetel on seal tuvastatud 6767 viirusejuhtu ja 93 koroonasurma. Indoneesias on koroonadiagnoosi saanud 10 551 inimest ja 800 on surnud – see on Kagu-Aasia riikidest kõige kehvem seis.

Kriis on tabanud Indoneesiat eriti valusalt, kuna president Jokowi eitas esialgu probleemi ega olnud nõus riigis liikumiskeeldu kehtestama. Jokowi kartis piirangute majanduslikku mõju ning lootis, et troopiline kliima aeglustab nakkuse levikut.

Kaitsevarustusega juuksur Indoneesia pealinnas Jakartas. FOTO: AP/Scanpix