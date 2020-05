Koroonakriis tegi tõsielustaari sõna otseses mõttes paljaks

39-aastane tõsielustaar sai oma perelt heakskiidu ning hakkas siivutute piltidega raha tegema, vahendas Daily Star. Staarike liitus saidiga OnlyFans ning küsib kuuajase tellimuse eest ca 18 eurot.

Pickston on kodumaal küllalt hästi tuntud, kuna mängis «Cheshire'i tõeliste koduperenaiste» viies hooajas ning oli saates üks häbematumaid osalisi: näiteks ilmus ta kord peole ihualasti, katnud keha vaid sädeluse ja maalingutega.​

Pickston rääkis Daily Starile, et sai soovituse OnlyFansiga liituda tuttavalt pornonäitlejalt. «Algul olin närviline, aga otsustasin järele proovida. Pean tunnistama, et see avas mu silmad teistsugusele maailmale. Fännid saavad mulle endast pilte saata ja osta ulakaid pilte minust,» rääkis staarike.

Kuigi Pickstonil teadaolevalt rahalisi raskusi pole, sukeldus ta erootikamaailma just koroonakriisi mõjul. «Mu juuksurisalong on viirusepuhangu tõttu suletud, nii et mul oli vaja midagi, mida oma ajaga teha,» selgitas ta.

Tõsielustaar avaldas, et on fännidelt saanud igasugu veidraid pakkumisi. «Näiteks pakuti 3000 naela selle eest, et õhtustaksin ühe mehega tema Chelsea kodus. Ma ütlesin talle ei ning olen paljudest teistestki asjadest keeldunud,» selgitas Pickston, et tal pole midagi palja ihu näitamise vastu, kuid päris kõike ta ikka avalikkusega ei jaga.

Üldiselt on naine oma valikuga rahul. «See on parem kui terve päev kodus kooke küpsetada,» nipsas ta.

Tõsielustaaril on ka perekonna toetus. «Mu peika julgustab mind seda tegema, aga ta muutub kadedaks, kui meesfännid mulle endast alastipilte vastu saadavad,» täpsustas Pickston.

Rohkem muretseb ta aga oma 13-aastase poja Jay pärast. «Küsisin talt, kas ta sõbrad võivad teda kiusama hakata, kui nad sellest teada saavad, aga ta vastas, et teda ei huvita, mida ma teen, kuni see leiva lauale toob,» rääkis Pickston.

Tõsielustaar on lubanud, et näitab OnlyFansi lehel seda külge, mida mujalt ei näe: selle alla kuulub ka seksikas flirt. Tema kontole pääseb siit.