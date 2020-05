🍑 ⟩ Ronaldo kurvikas pruta näitas, kuidas nende majas pesu kuivama saab

Viimasel ajal on palju nalja visatud, et koduses karantiinis on pükste kandmine unarusse jäetud – isegi ärikohtumised saab veebikaamera ees maha peetud püksata. Ronaldo kallim on sellega samuti kaasa läinud ning teeb majapidamistöid palja tagumikuga. Ja ega meil midagi selle vastu ole!