SÜNGE SÕNUMITOOJA ⟩ Jurist protestis «vikatimehena» rahvarohkes Florida rannas

Uhlfelder, kelle kodu asub privaatses Florida rannas, usub, et randade taasavamine pandeemia ajal on viga.

«Me ei ole veel selles punktis, kus meil on piisavalt andmeid, tehtud piisavalt teste, piisavalt ettevalmistusi selleks, mis meie osariiki on saabumas,» usub Uhlfelder, kes reedel «vikatimehena» tema sõnul rahvarohkes rannas «kummitas».

«Ma tean, kui ilusad ja atraktiivsed meie rannad on. Aga kui me ei võta meetmeid selleks, et olukorda kontrollida, see viirus lahvatab kontrolli alt väga-väga välja.»