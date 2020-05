Suri väliseesti muusik Ell Tabur.

Kanada väliseestlaste ajaleht Vaba Eestlane kirjutas aastal 1964, et Tabur on New Yorgi piirkonnas esinenud edukalt «meeleolulauludega». Noor lauljatar esines toona ka Torontos, Eestis temast aga palju ei teatud. Hiljem töötas Tabur New Yorgi Eesti maja büroojuhatajana.